الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت، أن هناك طرقا لمعرفة سبب الديون للمسجونين ضمن مبادرة “فرجت”، وأنه ليس تلاعبا ولا إسرافا، لتتاح أسماؤهم لمن يرغب السداد عنهم.

وأوضح أنه تُحدد قوائم السجناء المستحقين للاستفادة من “فُرجت” وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، والتأكد من أن الدين ليس بسبب تلاعب أو إسراف، وأن قوائم السجناء على “أبشر”، تضم من ليس لهم سوابق في قضايا مالية.

وأضاف أن المتلاعبين والمسرفين من النادر توقفهم عن تكرار أخطائهم، وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية، لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لـ “فرجت” بحيث تشملهم الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وأشار إلى أن هدف “فرجت” هو تعريف فاعلي الخير بالحالات التي لا يعلمون عنها، ولا عن قضاياها، ما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس فيهم، محذرا من الاستجابة للدعوات الخاصة خارج “أبشر” والتي لا يمكن التحقق منها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أبشر»: الإفراج عن 340 موقوفاً أول أيام عيد الفطر

«أبشر»: الإفراج عن 340 موقوفاً أول أيام عيد الفطر

«السجون» تكشف موقف «العسكريين الموقوفين» من مبادرة «فُرجْت»

«السجون» تكشف موقف «العسكريين الموقوفين» من مبادرة «فُرجْت»

أراد التبرع بمبلغ بسيط.. مواطن يحوّل رصيده البنكي بالكامل بالخطأ لـ«فُرجْت»

أراد التبرع بمبلغ بسيط.. مواطن يحوّل رصيده البنكي بالكامل بالخطأ لـ«فُرجْت»

توضيح مهم من «السجون» بشأن طريقة السداد لمستفيدي خدمة «فُرِجَتْ»

توضيح مهم من «السجون» بشأن طريقة السداد لمستفيدي خدمة «فُرِجَتْ»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>