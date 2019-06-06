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«واتساب».. تحديث قريب يضيف ميزة «أزرار تفاعلية» لتسهيل عمليات الشراء

«واتساب».. تحديث قريب يضيف ميزة «أزرار تفاعلية» لتسهيل عمليات الشراء
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تواصل – وكالات:

يخطط تطبيق المراسلة الشهير «واتساب» لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم «الأزرار التفاعلية»، تتيح لمستخدميه مزايا إضافية، بينها إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.

ووفق صحيفة «مترو»، تتمثل فكرة الميزة المنتظر إطلاقها قريبا في إمكانية النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهمات تفاعلية مهمة داخل التطبيق.

وتأتي هذه الإضافة الجديدة بهدف تفاعل الشركات المعلنة مع العملاء عبر التطبيق الأشهر عالميا، ما يعني أنها تتعلق بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم، في محاولة من «فيسبوك» مالك التطبيق لكسب المزيد من الأموال، حسب سياسته المعلنة سابقا، علاوة على تحسين خدمات الأعمال التي يؤمل منها جذب المزيد من الشركات المعلنة والتمويل للموقع الأزرق.

يذكر أن مسؤولي التطبيق أعلنوا أمس أن التحديث الجديد للتطبيق لم يدعم بهذه الميزة حتى الآن.

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