خل التفاح.. هل يخفّض مستوى السكر؟

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن تناول خل التفاح يومياً يقلل من مستوى السكر في الدم بشكل كبير يستحق وضعه في اعتبار مرضى السكري لاسيما من النوع الثاني.

وشملت الدراسة وفق صحيفة «ديلي ميل» 1000 مريض بداء السكري النوع الثاني، و100 شخص من المعرضين للإصابة بالسكري، إضافة إلى 80 شخصا من الأصحاء.

وأعطيت إحدى المجموعات ملعقة صغيرة من خل التفاح في كأس من الماء الفاتر قبل النوم وملعقة أخرى من نفس الخليط على الريق، وأعطيت المجموعة الأخرى دواء وهمياً (لا علاقة له بالخل).

وبعد أسبوع، كشفت النتائج أن تناول خل التفاح خفض مستوى السكر بمعدل 34% بعد الإفطار، كما خفضه في دم المرضى المصابين بداء السكري 2 بمعدل 20% ، ما يؤكد أن الخل يمنع امتصاص النشويات في الأمعاء، فتخرج مع الفضلات ما يمنح الجسم وقتاً أطول للتخلص من سكر الدم.