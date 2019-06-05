تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس بمختلف مناطق المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

الإطاحة بشخصين أطلقا النار «عشوائياً» بأحد شوارع الرياض (فيديو)

الإطاحة بشخصين أطلقا النار «عشوائياً» بأحد شوارع الرياض (فيديو)

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس بمختلف مناطق المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس بمختلف مناطق المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية.

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة غرب وشرق المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبية بسرعة 20-32 كلم/ساعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرّف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

تعرّف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والباحة.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد حتى المساء

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والباحة.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد حتى المساء

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية وبرد على 8 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية وبرد على 8 مناطق

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي نجران.. أمطار وأتربة حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي نجران.. أمطار وأتربة حتى الـ8 مساءً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>