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«البنوك» تؤكد عمل أجهزة الصراف بكفاءة.. وتوفر العملات خلال أيام العيد

«البنوك» تؤكد عمل أجهزة الصراف بكفاءة.. وتوفر العملات خلال أيام العيد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن البنوك أعدت خطة محكمة لمتابعة أجهزة الصرف الآلي وصيانتها للتأكد من عملها بالكفاءة والفاعلية المطلوبتين وتوفر العملات بها، طيلة عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن البنوك حريصة على تغذية أجهزة الصراف الآلي بما يكفي من النقد، وعلى استعداد تام لخدمة عملائها خلال أيام عيد الفطر المبارك، بيسر وسهولة عبر 131 فرعا وما يزيد على 18 ألف جهاز صراف آلي على مستوى المملكة.

وأكد أن البنوك الوطنية ونتيجة للإشراف المباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ستتمكن من تقديم خدماتها المصرفية المختلفة بيسر وسهولة لعملائها الكرام دون انقطاع خلال أيام العيد.

يُذكر أن مصادر مصرفية قدرت نسبة الزيادة على السحوبات النقدية من أجهزة الصراف بنحو 30 – 40 % خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، وأن القطاع البنكي يضع في اعتباره توفير السيولة اللازمة لتغطية حجم الطلب المرتفع خلال تلك الفترة.

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