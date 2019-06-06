شاهد.. فرحة طفل يعايد رجال الأمن بالمسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

بكل براءة أسرع طفلٌ إلى رجال الأمن العاملين في المسجد الحرام ليعايدهم بهدية بسيطة وورقة كُتب فيها شكرٌ لهم وتهنئةٌ بعيد الفطر المبارك، وتنقل بينهم بكل سعادة ولقي منهم ردة فعل جميلة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة توجه الطفل بكل فرحة لرجال الأمن أثناء عملهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول المصلين والمعتمرين والزوار إلى المسجد الحرام وساحاته وأسطحه، ومنح كل منهم هديته قطعة شوكولاته والورقة التي حملت كلمات “شكرا أمننا وكل عام وأنتم بخير”.

ولقي تصرف الطفل استحسان الجنود الذين شكروه وتحدثوا معه والتقطوا له صورا، كما عبّر متداولو المقطع عن إعجابهم بما قام به. شاكرين لذويه هذا العمل، ردا على الجهود المشكورة لرجال الأمن.