توضيح مهم من «الغذاء والدواء» بخصوص مخبوزات وحلويات العيد

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أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسحاً ميدانياً لمنافذ بيع المخبوزات والحلويات قبل عيد الفطر المبارك، للتحقق من تطبيق لائحة السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة للبيع إضافة إلى التحقق من تواريخ الصلاحية واشتراطات التخزين.

وتبين أن نحو 70 % من محال بيع المخبوزات والحلويات في الرياض والقصيم ملتزمة بتطبيق لائحة السعرات الحرارية التي ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الغذائية بوضعها على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك.

وشملت أبرز المخالفات التي رصدها مفتشو «الهيئة» في المنشآت المخالفة، حساب السعرات الحرارية بطريقة غير صحيحة، وعدم وضع السعرات الحرارية على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل واضح، وعدم وضع السعرات الحرارية مقابل كل صنف من أصناف الطعام في القائمة، وعدم تحديد السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل طريقة إعداد، وعدم وجود عبارة «يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يومياً، وقد تختلف الاحتياجات».