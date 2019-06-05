«هواوي» تتحدى بتجربة الجيل الخامس.. سرعة التنزيل «مذهلة»

تواصل – وكالات:

اختبرت شركة هواوي الصينية العملاقة تنزيل البيانات بتقنية 5G على هاتفها القابل للطي Mate X، بعد أن أعلنت بكين أنها ستصدر قريبا تراخيص الجيل الخامس على مستوى البلاد.

وبحسب موقع “زد نت” المتخصص في التكنولوجيا، تجاوزت سرعة التنزيل من خلال الشبكة الفائقة “1 غيغا بايت في الثانية” على أحدث هواتف “هواوي”.

وأجرى الاختبار رئيس قسم الهواتف الذكية بالشركة، في معهد “هواوي شنغهاي” للأبحاث.

ووفقا لعرض توضيحي بثته الشركة، يمكن لهاتف Mate X الوصول إلى سرعة نقل بيانات تبلغ “1 غيغا بايت في الثانية”، وسرعة إنترنت تصل إلى 100 ميغابت في الثانية.

ومن المقرر أن تعرض هواوي الجهاز الجديد القابل للطي هذا الشهر كما هو مخطط له، وذلك بعدما أرجأت “سامسونغ” شحن جهاز “غلاكسي فولد” القابل للطي بسبب مشاكل خطيرة في الشاشات.

وقالت “هواوي” في نشرة صحفية، إن هاتف Mate X من “هواوي” مجهز بأول مجموعة من شرائح المودم متعددة الأوضاع في العالم، التي يمكن أن تدعم “سرعات تنزيل 5G غير مسبوقة”.