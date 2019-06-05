اليمن.. القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

الإطاحة بشخصين أطلقا النار «عشوائياً» بأحد شوارع الرياض (فيديو)

الإطاحة بشخصين أطلقا النار «عشوائياً» بأحد شوارع الرياض (فيديو)

اليمن.. القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي

اليمن.. القوات المشتركة والحزام الأمني تحرر الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي
0

تواصل – وكالات:

تمكنت قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني، الأربعاء، من تحرير عدد من المواقع، التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية في شمال محافظة الضالع.

ونجحت القوات المشتركة في تحرير موقع “الخزان” وعدد من التباب المطلة على قرية “القفلة” وتحرير جبل “القصبة” المطل على قرية “هجار” و”باب غلق” بـقعطبه وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وشنت قوات المقاومة الجنوبية في جبهة “تورصة” غربي مديرية “الأزارق” هجوما استعادت خلاله منطقة “الشجفاء” و”الشبهة” وعددا من المواقع، وتم دحر المليشيات منها إلى ما خلف “دار الصليب”، مكبدة المليشيات قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة للمتمردين.

وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع “سنان عباس القحيف” القيادي الميداني الجديد لمليشيات الحوثي في “قعطبة” شمالي الضالع، في غارة لمقاتلات التحالف العربي على أحد المواقع بمنطقة “باجة”.

وأشارت المصادر إلى أن القحيف يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية العسكرية في محور قعطبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجوم واسع للجيش اليمني بصعدة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجوم واسع للجيش اليمني بصعدة

أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

الجيش اليمني يدمر آليات عسكرية لمليشيا الحوثي شمالي «الضالع»

الجيش اليمني يدمر آليات عسكرية لمليشيا الحوثي شمالي «الضالع»

قتلى وجرحى من ميليشيا «الحوثي» في قصف للجيش اليمني بصعدة

قتلى وجرحى من ميليشيا «الحوثي» في قصف للجيش اليمني بصعدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>