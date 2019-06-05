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«أمازون» تُطلق شاشة ذكية للتحكم في تقنيات المنزل.. سعرها 90 دولاراً فقط

«أمازون» تُطلق شاشة ذكية للتحكم في تقنيات المنزل.. سعرها 90 دولاراً فقط
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة أمازون الشاشة الذكية Echo Show 5 الجديدة، التي تدعم المساعد الصوتي Alexa، وتتيح إمكانية التحكم في تقنيات المنزل الذكي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة الذكية Echo Show 5 الجديدة تشتمل على شاشة لمسية قياس 5.5 بوصة بدقة 960×480 بيكسل لعرض الصور أو عرض صور كاميرا المراقبة، فضلا عن إمكانية إجراء محادثات الفيديو بفضل الكاميرا المدمجة.

وينبض بداخل الشاشة الذكية Echo Show 5 المعالج MediaTek MT8163، وتدعم الاتصال اللاسلكي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac، ويمكن توصيلها بجهاز ستريو عبر جاك 3.5 ملم. ويتيح الميكروفون المدمج إمكانية التحكم عن طريق الأوامر الصوتية.

وتستهدف أمازون بالشاشة الذكية Echo Show 5 التشغيل في غرفة النوم على وجه الخصوص؛ فعلى سبيل المثال يمكن للشاشة أن تعمل كمنبه بالضوء، كما يمكنها القيام بإطفاء الأنوار وتشغيل موسيقى هادئة، مع إمكانية تغطية الكاميرا للحفاظ على الخصوصية.

وتتوفر الشاشة الذكية Echo Show 5 الجديدة باللون Charcoal أو Sandstone نظير سعر يبلغ حوالي 90 دولاراً أمريكياً.

 

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