حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

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تواصل – متابعات:

شرعت أمانة جدة في فرض رسوم على استخدام دورات المياه الخاصة بالواجهة البحرية، وذلك عبر بطاقات ممغنطة يتم بموجبها دفع مبلغ عشرة ريالات للبطاقة الواحدة لاستخدام دورة المياه أربع مرات أي بما يعادل ريالين ونصف الريال للمرة الواحدة.

وذكر المواطن محمد الشهري أنه ذهب في نهاية شهر رمضان المبارك للواجهة البحرية للتنزه بعائلته، وحينما أراد هو وأفراد أسرته الوضوء وجدوا حواجز حديدية قبل الوصول إلى أبواب دخول دورات المياه، وعندما سأل أحد العاملين أخبره بأن عليه دفع مبلغ عشرة ريالات عن طريق الجهاز المخصص لاستخراج بطاقة الدخول الممغنطة، التي تتيح لصاحبها أو من يحمل البطاقة استخدام دورة المياه أربع مرات بعدها.

أما خالد الجهني القادم من ينبع البحر، فقد أبدى ملاحظة على آلية فرض الرسوم، وهي وجود ثلاث فئات من المبالغ المالية على جهاز البطاقات وهي ريال وخمسة ريالات، إضافة إلى عشرة ريالات.

من جهته أوضح مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن الهدف الأساسي من فرض الرسوم هو تقديم خدمة أفضل لمرتادي الواجهة من السكان والزائرين، وهو استثمار للمصلحة عامة، وأفاد بأن فرض الرسوم كان مقرراً مسبقاً ولكن الإجراءات أخذت حيزاً من الوقت.

 

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