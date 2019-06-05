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«دقائق الرعب».. مقاتلة روسية تعترض طائرة مراقبة أمريكية فوق البحر المتوسط

«دقائق الرعب».. مقاتلة روسية تعترض طائرة مراقبة أمريكية فوق البحر المتوسط
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تواصل – وكالات:

اعترضت مقاتلة نفاثة روسية طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط، 3 مرات، على مدار 3 ساعات، أمس الثلاثاء.

وبحسب ما نقلت “رويترز” عن الأسطول السادس الأمريكي فإن السرعة القصوى للمقاتلة الروسية تعد غير آمنة، وكادت أن تُعرض الطائرة الأميركية للخطر.

ووصف الأسطول السادس، في بيان، ما حدث بـ”غير المسؤول”، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي.

وقال البيان: “نتوقع منهم (الروس) أن يتصرفوا ضمن المعايير الدولية الموضوعة لضمان السلامة، ومنع الحوادث”.

وأوضح الأسطول السادس أن اعتراض المقاتلة الروسية الأول والثالث للطائرة الأميركية، وهي من طراز بوينغ بيه-8 بوسيدون، كانا آمنين، لكن الاعتراض الثاني تضمن مرورا فائق السرعة مباشرة أمام الطائرة الأمريكية، مما تسببت في اضطراب مفاجئ و”تعرّض الطيارين والطاقم لدينا للخطر”. واستمر الاعتراض حوالي 28 دقيقة.

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