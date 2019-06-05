خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن أول كتلة صيفية حارة تتقدم تجاه المملكة، مبيناً أن حالة من الأمطار المتفاوتة تشهدها بعض مناطق المملكة اليوم الأربعاء.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وصولاً للأردن وفلسطين وسوريا وغرب العراق.

وأضاف: تمت ملاحظة أول كتلة صيفية حارة تتقدم نواحي المملكة.

من جانبه، قال خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه في “تويتر”: هناك استمرارية للتراكم السحابي على القطاع الغربي، يزداد كثافة على الجزء الأوسط وشمالًا، مع فرصة أمطار رعدية”.

وتابع:”وتعيش الأجواء تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين؛ إحداها متمركز على القطاع الشرقي، والآخر على الغربي، بعظمى متوقعة ما بين 44_49 مئوية في الظل.. ابتعدوا عن الشمس ما أمكن”.