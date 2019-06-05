«التعليم» و«المالية» تدرسان منح قادة المدارس بطاقات ائتمان للصرف على العمليات الدورية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن وجود توجّه لدى وزارتي المالية والتعليم، لتسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية، للصرف على العمليات التشغيلية الدورية للمدارس، بدلاً عن العهد، ويتوقع أن يتم ذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “الوطن”، أن تلك الخطوة تأتي ضمن “محفظة اعتماد” التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً؛ وهي عبارة عن محفظة إلكترونية تتاح للجهات الحكومية، ومن خلالها يتم إدارة وتنفيذ والتحكم بالعمليات المالية المتعلقة بها بكل سرعة وكفاءة.

يُذكر أن وزارة التعليم اتجهت في السنوات الأخيرة إلى منح المدارس الحكومية استقلالية في مخصصات مالية محددة يتم الصرف منها كميزانية تشغيلية؛ للإنفاق على مستلزمات تعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، والتدريب والنظافة، والصيانة الطارئة.