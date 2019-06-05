استطلاع اقتصادي.. حروب ترامب التجارية تعصف بالاقتصاد الأمريكي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

الإطاحة بشخصين أطلقا النار «عشوائياً» بأحد شوارع الرياض (فيديو)

الإطاحة بشخصين أطلقا النار «عشوائياً» بأحد شوارع الرياض (فيديو)

تصريح صادم لمستحقي تعويضات «انقطاع الكهرباء» في المنطقة الجنوبية

تصريح صادم لمستحقي تعويضات «انقطاع الكهرباء» في المنطقة الجنوبية

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

استطلاع اقتصادي.. حروب ترامب التجارية تعصف بالاقتصاد الأمريكي

استطلاع اقتصادي.. حروب ترامب التجارية تعصف بالاقتصاد الأمريكي
0

تواصل – وكالات:

أظهر استطلاع اقتصادي نشر الاثنين، أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بحلول العام المقبل ازدادت بشكل كبير، حيث إن زيادة الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.

وتوقع جميع المشاركين تقريباً في الاستطلاع الفصلي الذي يجريه “الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات” تباطؤ النمو في 2019. إلا أن الاستطلاع الذي شارك فيه 53 من المحللين الاقتصاديين من كبرى الشركات والجامعات الأميركية جرى في النصف الأول من شهر مايو، أي في وقت اتخذت العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين منحى مفاجئاً نحو الأسوأ، لكن قبل تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك في إطار الخلاف حول الهجرة تبدأ بـ5% وتتصاعد بسرعة إلى 25%.

 

وقال غريغوري داكو من “اكسفورد ايكونومكس” الذي أشرف على الاستطلاع في التقرير: “اعتبر غالبية المستطلعين أن زيادة الحمائية التجارية هي الخطر الرئيسي على النمو، تليها الضغوط على السوق المالية وتباطؤ النمو العالمي”.

وأضاف أن “مخاطر الركود تعتبر منخفضة على المدى القصير، لكنها ترتفع بشكل سريع في 2020”.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي أمريكي قبل نهاية 2020 تصل إلى 60%، أي تقريباً ضعف التوقعات في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر والتي بلغت 35%.

وقال نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم خفضوا توقعاتهم للنمو في الأشهر الأخيرة، بسبب السياسة التجارية الأميركية التي شنت معارك مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2,6% هذا العام، و2,1% بالعام المقبل، مقارنة مع 2,9% بنهاية 2018.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إدارة «ترامب» تتجاوز الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

إدارة «ترامب» تتجاوز الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

«النواب الأمريكي»: «ترامب» قد يواجه العزل بسبب تجاوزاته.. لا أحد فوق القانون

«النواب الأمريكي»: «ترامب» قد يواجه العزل بسبب تجاوزاته.. لا أحد فوق القانون

أقوى تصريح من ترامب موجَّه لإيران.. هل ينفذ تهديده؟

أقوى تصريح من ترامب موجَّه لإيران.. هل ينفذ تهديده؟

«ترامب» يكشف حقيقة الخلاف مع مستشاره ووزير الخارجية بشأن إيران

«ترامب» يكشف حقيقة الخلاف مع مستشاره ووزير الخارجية بشأن إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>