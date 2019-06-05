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أمير منطقة الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
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تواصل – واس :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم بعد صلاة المغرب مساء اليوم، عددا من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس .

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