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أمانة الرياض تُعايد الأطفال المرضى وتشاركهم فرحة العيد

أمانة الرياض تُعايد الأطفال المرضى وتشاركهم فرحة العيد
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تواصل – فريق التحرير:

زار فريق من أمانة منطقة الرياض، اليوم الأطفال المرضى في المستشفيات؛ لمشاركتهم وذويهم فرحة العيد، وبهدف رسم البهجة على محياهم بعد أن منعهم المرض عن التواجد في الفعاليات التي تنظمها الأمانة في 30 موقعاً.

ووزع الفريق الهدايا والحلوى على الأطفال المرضى بعد أن غلفتها بالألوان التي تنسجم مع مناسبة عيد الفطر المبارك، وسيستمر فريق الأمانة بزياراته الميدانية للمستشفيات خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، وستشمل زيارة مستشفى قوى الأمن ومستشفى الملك سلمان.

وأشار الفريق إلى أن زيارة الأطفال المرضى ومعايدتهم واجب إنساني، إذ لا تكتمل بهجة العيد إلا بمشاهدة ابتسامتهم المعبّرة، داعيًا الله جل وعلا أن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء العاجل.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض تنضم خلال موسم العيد 220 فعالية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة، تشمل الفعاليات العامة والمخصصة للعائلات والشباب والنساء والأطفال، وتشارك العديد من الجهات الرسمية والأهلية في تنظيم العديد من الفعاليات ابتهاجًا بالعيد.

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