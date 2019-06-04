سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

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ناقش سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المراسم بالقصر الجمهوري روبرت بورهي، عمليات البحث عن الشاب عبد الله الشريف الذي انقطع الاتصال به بعد إقلاعه مع مدربه في رحلة طيران تدريبية.

وأوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر المستجدات، أن اللقاء تناول مناقشة عمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، وطالب السفير الجهات هناك بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الفلبيني أعلنت أن طائرة تدريب فلبينية ذات محركين اختفت بعد إقلاعها عند الساعة 8:30 صباح الجمعة 18 مايو من مطار بمدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، وعلى متنها طياران، أحدهما طيار متدرب سعودي والآخر فلبيني، وأن آخر مرة شوهدت الطائرة كانت على بعد 16 ميلاً بحرياً جنوب مدينة سان خوسيه.