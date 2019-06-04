بالفيديو.. رد مفاجئ من أحد الجنود عندما سُئل هل أنت مرابط بالعيد؟

تواصل – فريق التحرير:

اعتبر رئيس الرقباء، جابر بن هويج آل فطيح اليامي، العيد الحقيقي هو أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجهه له من أحد زملائه.

وتابع مخاطبا المواطنين: “كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم”.

ووجه للمواطنين قصيدة شعرية قصيرة قال فيها:

‏يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد

أنا على الحد الجنوبي مرابط

الدين دونه هل عقيدة وتوحيد

والرافضي مع المجوسي يخابط

دون الوطن مع الرجال الصناديد

أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط