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آخر تحديثات نظام «أبل» الجديد.. مزايا مدهشة طال انتظارها

آخر تحديثات نظام «أبل» الجديد.. مزايا مدهشة طال انتظارها
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تواصل – وكالات:

أعلنت أبل خلال المؤتمر السنوي للمطورين في الشركة، عن مجموعة واسعة من التحديثات في نظام التشغيل الخاص بها iOS، شملت ميزات جديدة كان ينتظرها المستخدمون منذ زمن بفارغ الصبر.

وعرضت شركة أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC، الاثنين، ميزات iOS الجديدة، بما في ذلك عمله في وضعية الظلام، كما كشفت النقاب عن iPadOS، وكذلك جهاز Mac Pro الشهير الجديد.

وسيكون بمقدور مستخدمي هواتف آيفون تجربة ميزات جديدة تتعلق بالخرائط وأخرى بالكاميرا، وذلك في النسخة الجديدة من نظام التشغيل iOS، التي تشمل أيضا تحسين طريقة الدخول إلى التطبيقات.

وقالت شركة أبل إن التحسينات الجديدة على نظام التشغيل iOS من المفترض أن تجعل الاستجابة إلى بصمة الوجه Face ID أسرع مما كانت عليه في السابق.

أما بخصوص الصور، فقد أصبح التعامل معها في التحديث الجديد بطريقة أكثر ذكاء، إذ يقوم نظام التشغيل من خلال خاصية “التعليم الآلي” بتجميع الصور المتشابهة وإزالة المكرر منها تلقائيا.

كما يحتوي التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS على أدوات جديدة لتحرير الصور، كما يتيح للمستخدم تحرير الفيديو في التطبيق باستخدام ميزات وأدوات جديدة.

وتبدو الخرائط في التحديث الجديد أفضل بكثير، إذ تمت إضافة تفاصيل أكثر تخص بعضها السائقين وأخرى المشاة. كما اشتمل التحديث في هذا الجانب على صور للشوارع.

وأحرت أبل تغييرات على الصور الرمزية المعروفة باسم “إيموجي” التي يمكنك استخدامها في الرسائل والتطبيقات الأخرى، وشملت تسريحات الشعر الجديدة والمكياج والاكسسوارات.

كما قدمت الشركة لوحة مفاتيح قابلة للضبط، تسمى QuickPath لتمكين المستخدمين من للكتابة بيد واحدة.

وأطلقت أبل أيضا نظام تشغيل مستقل لأجهزة آيباد iPadOS، يمكن للمستخدمين من القيام بمهام عدة وتفعيل نوافذ متعددة في الوقت نفسه، مع ميزات جديدة تتعلق بالكتابة.

وأعلنت شركة أبل خلال مؤتمر المطورين عن أحدث إصدار من الحاسوب الشخصي Mac Pro وكذلك شاشة قالت إنها أفضل شاشة احترافية في العالم.

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