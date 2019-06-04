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6 مخاطر بعضها يؤدي للموت خلال عيد الفطر.. احذرها

6 مخاطر بعضها يؤدي للموت خلال عيد الفطر.. احذرها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، في أول أيام عيد الفطر 2019 عن أكثر المخاطر التي تقابلنا في معظم المناسبات مثل الأعياد.

وأوضحت “الصحة” في بيان لها تم تعميمه على كافة مديريات الصحة بمختلف المناطق، أنه يوجد عدة عادات نقوم بها في المناسبات وتشكل مخاطر عديدة على الصحة.

كما أِشارت إلى أن أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها في عيد الفطر 2019، هي “الغرق في المسابح أو الشواطئ، الإفراط في السهر وقلة النوم، إصابات ركوب الدبابات والألعاب النارية، الإفراط في تناول الحلويات وسوء التغذية، التسمم الغذائي أو من تناول الأدوية أو مواد التنظيف، الاختناق والجفاف”.

 

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