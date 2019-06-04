الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تصريح صادم لمستحقي تعويضات «انقطاع الكهرباء» في المنطقة الجنوبية

تصريح صادم لمستحقي تعويضات «انقطاع الكهرباء» في المنطقة الجنوبية

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة

وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة
0

تواصل – واس:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ – بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها ، خلال شهر رمضان المبارك ، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين ، وذلك خلال استقبال سموه لهم في مكة المكرمة.

كما نقل سموه تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطاً وأفراداً ، ومهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.

حضر الاستقبال معالي رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة .

000-8616319021559642940849000-963531311559642933970000-1634398481559642931465000-4209251081559642929180

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 مخاطر بعضها يؤدي للموت خلال عيد الفطر.. احذرها

6 مخاطر بعضها يؤدي للموت خلال عيد الفطر.. احذرها

«الصحة» تُحذر من «الإمساك» خلال عيد الفطر.. 7 نصائح لحمايتك (صور)

«الصحة» تُحذر من «الإمساك» خلال عيد الفطر.. 7 نصائح لحمايتك (صور)

أمير منطقة الرياض يزور العلماء وأصحاب الفضيلة

أمير منطقة الرياض يزور العلماء وأصحاب الفضيلة

ولي العهد يستقبل كبار مسؤولي وقادة وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

ولي العهد يستقبل كبار مسؤولي وقادة وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>