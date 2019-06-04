حادث مروّع بين مركبتين في المخواة وإصابة 6 أشخاص (صور)

تواصل – فريق التحرير:

وقع حادث تصادم مروّع بين مركبتين في مدخل قرية ذي عين في المخواة بمنطقة الباحة، مساء أمس الاثنين، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني: إنهم “تلقوا بلاغاً عن حادثة تصادم بين سيارتين عند الساعة العاشرة من مساء أمس قي المخواة بمدخل قرية ذي عين”.

وأشار الزهراني إلى أن الحادث نجم عنه عدة إصابات فتم توجيه 5 فرق إسعافية، وعند وصولها تبيّن وجود 6 إصابات بالموقع؛ ثلاث منها خطيرة، وبينها حالة توقف في القلب والتنفس، وإصـابة رابعة متوسطة.

وختم المتحدث باسم “هلال الباحة” بالتأكيد على أن الهلال الأحمر تعامل إسعافياً مع الإصـابات في الموقع، قبل نقلها لمستشفى المخواة العام.