الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الديوان الملكي: غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

ماذا يحدث في السودان.. تطورات جديدة في ساحة الاعتصام

ماذا يحدث في السودان.. تطورات جديدة في ساحة الاعتصام

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجوم واسع للجيش اليمني بصعدة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجوم واسع للجيش اليمني بصعدة
0

تواصل – واس:

شنت قوات الجيش اليمني اليوم هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الهجوم من إحراز تقدمات كبيرة باتجاه مركز مديرية كتاف.

وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي ذات السياق قصفت مدفعية الجيش عدة تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مركز المديرية، مستهدفة سلسلة مرتفعات “عنبان”، و”جبل الطير” الاستراتيجي الواقع على تخوم مركز المديرية مخلفة خسائر كبيرة في صفوفها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

الجيش اليمني يدمر آليات عسكرية لمليشيا الحوثي شمالي «الضالع»

الجيش اليمني يدمر آليات عسكرية لمليشيا الحوثي شمالي «الضالع»

قتلى وجرحى من ميليشيا «الحوثي» في قصف للجيش اليمني بصعدة

قتلى وجرحى من ميليشيا «الحوثي» في قصف للجيش اليمني بصعدة

اليمن.. طائرات التحالف تدك معسكرين للحوثي في «إب والضالع»

اليمن.. طائرات التحالف تدك معسكرين للحوثي في «إب والضالع»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>