أمير جازان: تجاوزنا أزمة انقطاع «الكهرباء».. ونتمنى عدم تكرارها

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أكد أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حل مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة، متمنياً أن لا يحدث ذلك مرة أخرى.

كما ناقش أمير جازان، الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية الأخرى، أمس الاثنين، خلال استقباله وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة فهد حسين السديري، وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء الذي شهدته المنطقة الجنوبية حظي باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتابع الأمير محمد بن ناصر أن جازان منطقة حدودية وقريبة من خطوط العدو، وعلى الرغم من ذلك تعيش في أمن وأمان، وسط حركة اقتصادية مزدهرة.