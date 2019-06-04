أمرُ سامٍ.. إعفاء مدير جامعة الطائف من منصبه و«الزهراني» بديلاً

تواصل – فريق التحرير:

صدر أمر سامي بإعفاء مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، من منصبه، وكلف وزير التعليم الدكتور سعد الزهراني بإدارة الجامعة.

وقال زمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أمس الاثنين، “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الثقة الكريمة التي شرُفت بها خلال فترة عملي مديراً لجامعة الطائف”.

وأضاف في تغريدة أخرى “خالص الشكر لجميع الزملاء والزميلات وكلاء الجامعة والعمداء والعميدات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وجميع منسوبي الجامعة الذين شرُفت بالعمل معهم خلال الفترة الماضية، متمنياً لجامعة الطائف مزيداً من التقدم، ولوطننا الغالي دوام الأمن والرخاء”.