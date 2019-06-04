أراد التبرع بمبلغ بسيط.. مواطن يحوّل رصيده البنكي بالكامل بالخطأ لـ«فُرجْت»

تواصل – فريق التحرير:

ارتكب مواطن خطئا صادما، بعدما حول كامل رصيده البنكي 386 ألف ريال و675 ريالاً، عندما أراد المساهمة بمبلغ بسيط لصالح أحد المسجنونين ضمن مبادرة “فرجت”.

وقال المواطن: “إنه كان يقصد خيراً لوجه الله تعالى بتحويل مبلغ بسيط كتبرع لإطلاق سجين، إلا أنه بالخطأ وعبر تطبيق البنك الأهلي تم سداد كامل الدين للسجين من رصيده، مقسمًا بالله أن المبلغ المحول هو حقوق مالية تقاعدية”.

وطلب الرجل المساعدة في كيفية إلغاء التحويل، وإعادة أمواله على أن يقوم بالتبرع بمبلغ آخر، مبيناً أن المبلغ المحول من حسابه للسجين هو 386 ألف ريال و675 ريالًا وهي حقوق تقاعدية تسلمها عن خدمته العسكرية.

وأكد المتبرع أن ما ذكره حصل في لحظة غيرت حياته بشكل لا يتصور، وأنه الآن في حالة يرثى لها، ولم يستطع أن يخفي الموضوع عن أسرته، وأن كل ما يتمناه استرجاع المبلغ المحول بالخطأ، على أن يقوم بالتبرع بمبلغ آخر.