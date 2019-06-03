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مفاجأة صادمة من «هواوي» لعملائها بعد الضغوط الأمريكية
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تواصل – وكالات:

توقفت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا عن إنتاج العديد من طرازات هواتفها الذكية عقب العقوبات الصارمة التي فرضتها الحكومة الأميركية الشهر الماضي، بحسب ما أفادت بعض التقارير.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن هواوي أوقفت بعض الطلبات إلى شركة فوكسكون Foxconn؛ مما تسبب في توقف إنتاج العديد من طرازات هواتفها الذكية.

وتعيد هواوي تقييم هدفها لتصبح بائع الهواتف الذكية الأول عالميًا بحلول عام 2020، بعد أن أثار الحظر التجاري الأمريكي تساؤلات جدية حول وصولها إلى الخدمات التي تعد ضرورية للمبيعات الدولية، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ووفقًا لما ذكره تشاو مينغ Zhao Ming، رئيس هونر Honor، إحدى العلامات التجارية للهواتف الذكية من هواوي، في مؤتمر صحافي في شنغهاي، فإن هواوي تراقب الموقف عن كثب بعد أن منعت الحكومة الأمريكية الشركات الأمريكية من تزويد عملاقة معدات الاتصالات.

وقال تشاو: في ظل الوضع الجديد، فإنه من السابق لأوانه القول ما إذا كنا قادرين على تحقيق هذا الهدف، وذلك رداً على أسئلة حول خطة هواوي للتغلب على شركة سامسونج لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم قبل نهاية عام 2020.

ووضعت الحكومة الأمريكية في منتصف شهر مايو شركة هواوي والشركات التابعة لها ضمن قائمة تجارية تمنع الشركة من شراء الخدمات وقطع الغيار من الشركات الأميركية دون موافقة.

وأبلغت الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركات تصنيع الرقاقات إنتل؛ وكوالكوم؛ وبرودكوم، موظفيها بعدم تزويد هواوي حتى إشعار آخر.

كما علقت شركة جوجل وصول الشركة الصينية إلى التحديثات المستقبلية لنظام أندرويد، مما يحد من قدرتها على توفير تطبيقات جوجل على هواتفها المستقبلية.

وأوقفت فوكسكون، الشركة التايوانية المصنعة للإلكترونيات المُجمعة لمنتجات الهواتف بالنسبة للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك آبل؛ وشاومي، العديد من خطوط الإنتاج لهواتف هواوي في الأيام الأخيرة، حيث خفضت الشركة الصينية الطلبات على الهواتف الجديدة.

وأوضح التقرير أن شركات تصنيع الهواتف الذكية تتمتع عادةً بمرونة في جداولها للإنتاج ويمكنها زيادة أو تقليل الطلبات بحسب الظروف المتغيرة، وليس من الواضح ما إذا كان انخفاض الإنتاج مؤقتًا أو جزءًا من انخفاض طويل الأجل.

يُذكر أن تشاو مينغ Zhao Ming، رئيس هونر Honor، لم يرد على سؤال الصحفيين عما إذا كانت أعمال هونر قد واجهت صعوبات في الأسواق الخارجية بعد الحظر الأمريكي، وعندما سئل عن خفض الإنتاج، قال تشاو: إنه ليس على علم بالوضع.

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