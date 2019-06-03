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8 دول عربية وإسلامية تحتفل بالعيد غداً.. و4 دول عيدهم «الأربعاء»
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تواصل – فريق التحرير:

تحتفل 8 دول عربية وإسلامية، بعيد الفطر المبارك غداً الثلاثاء، غرة شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بعدما أعلنت المحكمة العليا ذلك.

وتشمل قائمة الدول التي تحتفل بعيد الفطر غداً السعودية والإمارات والبحرين والعراق والكويت ولبنان وتركيا وقطر، فيما خالفت دول أخرى وأعلنت الأربعاء غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.

والدول التي خالفت هي، مصر والأردن وفلسطين وسوريا أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وبالمثل أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، عدم رؤية هلال شوال.

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