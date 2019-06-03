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«الغذاء والدواء»: ضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان

«الغذاء والدواء»: ضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان
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تواصل – واس:

أدت 1209 زيارات نفّذها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ 878 منشأة غذائية في مناطق الرياض والقصيم وحائل تصنع أو تخزّن منتجات يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان؛ إلى ضبط أكثر من 122 طناً منتجات غذائية مخالفة.
وجرى خلال الزيارات التفتيشية إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة، وكانت أبرز المخالفات استخدام أواني أو معدات غير مناسبة لملامسة الغذاء، وخلط المنتج النهائي مع المنتج الأولي، وتدني مستوى نظافة المنشأة، ومخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال أو انتهاء صلاحيتها.
وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في أنحاء المملكة باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

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