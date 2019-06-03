وفاة شاب هندي بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة «ببجي»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى لسكان الجنوب من «السعودية للكهرباء».. خصم 25% من قيمة فاتورة يونيو

بشرى لسكان الجنوب من «السعودية للكهرباء».. خصم 25% من قيمة فاتورة يونيو

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع إطلاق النار على منزل وسيارة

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

وفاة شاب هندي بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة «ببجي»

وفاة شاب هندي بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة «ببجي»
0

 

تواصل – وكالات:

تعرَّض شاب هندي في ولاية “ماديا براديش” لأزمة قلبية أودت بحياته بعدما فشل الأطباء في إنقاذه، بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة “ببجى” عبر هاتفه المحمول.

ووفقاً لموقع ndtv الهندي، فقال والد الفتى “فوركان كوريشي” الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، إن ابنه بدأ بلعب “ببجي” بعد تناول الغداء في المنزل، مشيراً إلى أنه استمر في اللعب لمدة 6 ساعات متواصلة بعدها ثار غضباً على لاعبين آخرين.

فيما قالت شقيقته، إنها كانت بجواره في اللحظات الأخيرة، وأثناء اللعب غضب كثيراً من أعضاء فريقه وأصبح يصرخ بانفجار وببكاء شديد، تاركاً اللعبة، قائلاً: “لن ألعب معكم مرة أخرى.. بسببكم خسرت”، بعدها تعرض لانهيار شديد وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة مع وصوله.

فيما قال طبيب المستشفى “أشوك جاين: “قد يكون سبب الوفاة سكتة قلبية حادة نجمت عن صدمة مفاجئة لكنها كانت شديدة، وأن الإثارة في لعبة الفيديو ربما تسببت في زيادة الأدرينالين مما تسبب في زيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية”، مشيراً إلى أنهم حاولوا إنعاش قلبه لكنهم فشلوا في ذلك.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن الأخ الأكبر للفتى فوركان، كان مغرماً هو الآخر بلعبة “البوبجي”، وكان يلعب لمدة 18 ساعة يوميا، لكنه قرر حذف تطبيق اللعبة من هاتفه المحمول بعد وفاة أخيه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فيديو الموت.. شاب يقود مركبة على سرعة 220 بـ «قدمه» ويلعب «ببجي» بيديه

فيديو الموت.. شاب يقود مركبة على سرعة 220 بـ «قدمه» ويلعب «ببجي» بيديه

مصرع 17 طالباً إثر حريق مركز تجاري بالهند

مصرع 17 طالباً إثر حريق مركز تجاري بالهند

ضربة جديدة لإيران.. الهند تتوقف عن شراء النفط من طهران

ضربة جديدة لإيران.. الهند تتوقف عن شراء النفط من طهران

مقيم يشنق نفسه في «شرائع مكة».. والجهات الأمنية تحقق

مقيم يشنق نفسه في «شرائع مكة».. والجهات الأمنية تحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>