وفاة شاب هندي بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة «ببجي»

تواصل – وكالات:

تعرَّض شاب هندي في ولاية “ماديا براديش” لأزمة قلبية أودت بحياته بعدما فشل الأطباء في إنقاذه، بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة “ببجى” عبر هاتفه المحمول.

ووفقاً لموقع ndtv الهندي، فقال والد الفتى “فوركان كوريشي” الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، إن ابنه بدأ بلعب “ببجي” بعد تناول الغداء في المنزل، مشيراً إلى أنه استمر في اللعب لمدة 6 ساعات متواصلة بعدها ثار غضباً على لاعبين آخرين.

فيما قالت شقيقته، إنها كانت بجواره في اللحظات الأخيرة، وأثناء اللعب غضب كثيراً من أعضاء فريقه وأصبح يصرخ بانفجار وببكاء شديد، تاركاً اللعبة، قائلاً: “لن ألعب معكم مرة أخرى.. بسببكم خسرت”، بعدها تعرض لانهيار شديد وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة مع وصوله.

فيما قال طبيب المستشفى “أشوك جاين: “قد يكون سبب الوفاة سكتة قلبية حادة نجمت عن صدمة مفاجئة لكنها كانت شديدة، وأن الإثارة في لعبة الفيديو ربما تسببت في زيادة الأدرينالين مما تسبب في زيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية”، مشيراً إلى أنهم حاولوا إنعاش قلبه لكنهم فشلوا في ذلك.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن الأخ الأكبر للفتى فوركان، كان مغرماً هو الآخر بلعبة “البوبجي”، وكان يلعب لمدة 18 ساعة يوميا، لكنه قرر حذف تطبيق اللعبة من هاتفه المحمول بعد وفاة أخيه.