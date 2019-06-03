نصائح صحية لتجنُّب مشاكل «التلبك المعوي» خلال أيام العيد

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نبَّه الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور مازن حميد، من مشاكل التلبك المعوي مع تغيير النمط الغذائي خلال أيام العيد، وأشار إلى أن فترة العيد والتي تشهد عددا من البرامج الاجتماعية والزيارات والعزائم يكثر فيها تناول الحلوى المتنوعة ما قد يؤدي إلى الإصابة بالتلبك المعوي والارتجاع.

ونصح حميد بضرورة العودة إلى الحياة الروتينية بشكل تدريجي والبدء بتناول وجبتين فقط في أول أيام العيد المبارك، مع ضرورة الاعتماد على أغذية صحية معينة قليلة السعرات الحرارية والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسكريات بنسب عالية وسعرات حرارية مرتفعة لضمان عمل الجهاز الهضمي دون أي مشكلات.