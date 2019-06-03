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مصادر: تسليم بطاقات ائتمان لقادة المدارس لهذا السبب

مصادر: تسليم بطاقات ائتمان لقادة المدارس لهذا السبب
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه لدى وزارة المالية ووزارة التعليم، لتسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية، للصرف على العمليات التشغيلية للمدارس الدورية، تكون بديلة عن العهد، متوقعين أن يتم ذلك بداية العام الدراسي المقبل.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن تسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية يأتي ضمن «محفظة اعتماد» التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، وهي عبارة عن محفظة إلكترونية تتاح للجهات الحكومية، ومن خلالها يتم إدارة وتنفيذ والتحكم بالعمليات المالية المتعلقة بالجهة الحكومية بكل سرعة وكفاءة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم اتجهت منذ عدة سنوات إلى منح المدارس الحكومية على اختلاف مراحلها الدراسية استقلالية في ممارسة جملة من الإجراءات، ومنها مخصصات مالية محددة يتم الصرف منها على النفقات الجارية، لتوفير البيئة التعليمية الملائمة بصورة مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«الميزانية التشغيلية»، والتي تمثل الشريان الحقيقي لتسيير العملية التعليمية والتربوية في المدارس.

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