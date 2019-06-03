«العمل»: توظيف 64 ألف مواطن ومواطنة خلال الثلث الأول من العام الجاري

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: إن الثلث الأول من العام الحالي 2019م شهد توظيف 64 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضح الراجحي أن وزارته وقعت عددا من الاتفاقيات والمبادرات مع عدة جهات حكومية وخاصة بهدف توطين الوظائف، ما أسهم بشكل مباشر في رفع نسب توظيف المواطنين والمواطنات.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في متابعة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وصولا للنتائج المنشودة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وكانت الوزارة قد أطلقت قبل أيام 45 مبادرة تنموية في عدد من المجالات المختلفة، بھدف تعزيز المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات عبر برامج متخصصة.