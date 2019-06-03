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«حماية المستهلك» تكشف عن قيمة التعويض حال انقطاع الكهرباء

«حماية المستهلك» تكشف عن قيمة التعويض حال انقطاع الكهرباء
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تواصل – الرياض:

قالت جمعية حماية المستهلك، إن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية 75 ريالًا، وتصل إلى 200 ريال في العام الواحد في حال حدث الانقطاع لأربع مرات.

وجاء تعليق حماية المستهلك، بعد حادثة الانقطاع التي شهدتها المناطق الجنوبية أول أمس، حيث استمر انقطاع التيار لأكثر من 16 ساعة بسبب الأحوال الجوية، والتي أدت لحدوث أضرار لبعض الأبراج، كما ذكرت الشركة السعودية للكهرباء.

وأوضحت الجمعية أنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض يُقَدّر بـ75 ريالًا في حال انقطاع “الكهرباء” في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.

وأشارت أيضًا إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

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