تنبيه لأهالي جدة والقنفذة.. تجنبوا مجاري الأودية والسيول

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حذر المركز الوطني للعملیات الأمنیة “911، ” سكان محافظتي جدة والقنفذة من الأمطار المتوسطة إلى شبه الغزيرة، التي تھطل على أجزاء متفرقة من المحافظتین.

وناشد المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الأهالي بأخذ الحیطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السیول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، منها مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وذلك خلال اليوم 29 رمضان.