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اليمن.. طائرات التحالف تدك معسكرين للحوثي في «إب والضالع»

اليمن.. طائرات التحالف تدك معسكرين للحوثي في «إب والضالع»
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تواصل – واس:

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات استهدفت معسكراً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة إب وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن القصف الجوي طال معسكر الحمزة الذي تسيطر عليه الميليشيا الانقلابية، في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوبي شرقي مدينة إب.

وذكر المصدر أن الميليشيا تتخذ من المعسكر موقعاً لتدريب عناصرها وإرسالهم إلى جبهات القتال في محافظة الضالع؛ وفقاً لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

في غضون ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربي، معسكراً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء.

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