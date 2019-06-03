«الطيران الأمريكية»: طائرات «بوينج» بها عيوب تؤدي إلى دمارها أثناء التحليق

تواصل – وكالات:

ذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، أن مئات من طائرات بوينج، بما في ذلك طائرات “ماكس 737” ربما تضم أجزاءً معيبة صنعت بشكل غير سليم.

وأضافت الهيئة أن القطع المعيبة يمكن أن تؤدي إلى دمار الطائرة أثناء التحليق، ودعت إلى ضرورة إصلاح ذلك، حسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وتخضع بوينج لتدقيق مكثف منذ أن أسفر حادثان لطائرتين من طراز “737 ماكس” عن مقتل عشرات الأشخاص.

وفي مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينغ ماكس 737 في إثيوبيا؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصاً.

كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 189 شخصاً.