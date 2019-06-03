ضبط 3.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وترحيل 813 ألفاً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 3 ملايين و245 ألفاً و652 مخالفاً، منهم 2.53 مليون مخالف لنظام الإقامة، والباقون مخالفون لنظامي العمل وأمن الحدود، ضمن حملات “وطن بلا مخالف”، وذلك حتى الخميس 25 رمضان.

وأضافت الوزارة أنه تم ترحيل أكثر من 813 ألف مخالف إلى بلدانهم منذ بداية الحملة، ومعاقبة أكثر من 470 ألف مخالف، وإحالة 430 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و545 ألفاً لاستكمال إجراءات سفرهم.

وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 54 ألفاً أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة 48% منهم يمنيون، و49% إثيوبيون، والباقون من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2391 شخصاً لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 3879 شخصاً تورطوا في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم منهم 1323 سعودياً، فيما يتم إخضاع 12 ألفاً و440 مخالفاً حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة.