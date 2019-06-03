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بعد رفضها «بيانات قمم مكة».. «الجبير»: تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً

بعد رفضها «بيانات قمم مكة».. «الجبير»: تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً
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تواصل – فريق التحرير:

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء الأحد، على رفض قطر لبياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.

وقال “الجبير”: إن “الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المُتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات”.

وأضاف: أن “قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكّد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.

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