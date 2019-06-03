«الكهرباء» تكشف تفاصيل وأسباب انقطاع الخدمة في مناطق الجنوب (صور)

تواصل – فريق التحرير:

عرضت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، آثار الأضرار التي نجمت عن الرياح والتقلبات الجوية في مناطق الجنوب بالمملكة.

وقالت الشركة على حسابها في “تويتر”: “تواصل الفرق الفنية والهندسية عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات جنوبي المملكة خلال الساعات المقبلة (بإذن الله)، ونأسف لمرورهم بهذه التجربة”.

وأضافت: “تعمل فرق الصيانة الميدانية على معالجة الآثار التي خلفتها التقلبات الجوية والرياح وأدت لسقوط أبراج نقل مهمة؛ مما أثر على الخدمة الكهربائية في بعض والمدن والقرى جنوبي المملكة، وستتم معالجتها خلال الساعات المقبلة وتوفير البدائل المناسبة”.

وأكدت الشركة أن وعورة الطرق وشق الجبال لم تمنع مهندسي السعودية للكهرباء من الوصول إلى مواقع الخلل الفني الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمناطق جنوب المملكة أمس السبت.