رسالة «واتساب» تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة أم وأبنائها في حريق بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة “واتساب” من زوج المواطنة المتوفاة ووالد الأبناء الثلاثة، في حريق اندلع بمنزلهم في حي بطحاء قريش بمكة.

وقال الزوج في رسالته: “الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال بقلب صابر محتسب أنعى حبيبتي وأم أولادي ورفيقة دربي وتوأم روحي أم عبدالله عزيزة بنت مطلق الشهري وأبنائي وثمرة فؤادي الدكتور عبدالله والشيخ عاصم والمهندس محمد، الذين وافتهم المنية صباح هذا اليوم الأحد 1440/9/28هـ إثر حريق بيتنا في مكة صائمين مصلين منهم من رجع من اعتكافه بعد الفجر ومنهم من ختم بصلاة الضحى قبل نومه ومنهم من ختم يومه بصلاة الفجر”.

وأضاف: “الحمد لله على كل حال وأسأله تعالى أن يربط على قلبي وقلوب من بقي من أولادي وأن يجبر مصابنا وأن يأجرنا في مصابنا ويعوضنا خيراً إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أصبحت عنهم راضياً فارض عنهم”.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الزوجة هي الدكتورة عزيزة الشهري؛ أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة، بينما الأبناء الثلاثة أحدهم طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب بجامعة أم القرى، والآخر مهندس.

وقد ‏تقررت الصلاة على الأم وأبنائها الثلاثة، بعد فجر غدٍ الاثنين بالمسجد الحرام، والدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع.