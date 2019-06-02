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بعد انقطاع الكهرباء عن مناطقها.. «الفالح» يزور الجنوب لتفقد الأوضاع

بعد انقطاع الكهرباء عن مناطقها.. «الفالح» يزور الجنوب لتفقد الأوضاع
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تواصل – الرياض:

أجرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، مساء اليوم الأحد، زيارة إلى مناطق الجنوب لتفقد الأوضاع بعد انقطاع الكهرباء أمس.

ووصل “الفالح” في تمام الساعة العاشرة مساءً إلى مطار أبها، وتوجه إلى لقاء أمير عسير، ثم سيتوجه لمركز التحكم الإقليمي بالشركة ومركز التحكم الإقليمي بالقطاع الجنوبي للقاء الموظفين.

ومن المُقرَّر أن يتوجه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى منطقة جازان في زيارة مماثلة، ثم نجران كذلك، بمدة ساعتين تقريباً لكل منطقة.

يُشار إلى أن جدول زيارات “الفالح” لا يتضمن منطقة الباحة التي لا يزال بها محافظات وقرى لم يعمل بها التيار الكهربي منذ أمس.

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