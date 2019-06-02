أهالي قرية الثنية في بيشة يشكون من حفر ضخمة تتجمع بها مياه السيول (صور)

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى مواطنو قرية الثنية التابعة لمحافظة بيشة من تجمع مياه السيول والأودية داخل حفر كبيرة خلفتها عمليات نقل الرمال من الوادي بهدف التجارة والبيع، وتركت عمليات نقل الرمال من الوادي بطرق غير مشروعة خلال أوقات متأخرة من الليل، حفراً يصل عمق بعضها إلى عشرة أمتار، فيما يقدر طولها بحوالي أربعة كيلومترات؛ ما يشكل خطراً على المواطنين .

وناشد مواطنو قرية الثنية الجهات المعنية بضرورة التدخل وإيقاف عمليات الحفر وردم الحفر الموجودة، وقال المواطن بطي سياف الصاري الأكلبي لـ”تواصل” إن الجهات المعنية أوقفت العاملين في وقت سابق وقدمتهم للمحاكمة مع إصدار صك شرعي بدفن الحفر لكن لم ينفذ حتى الآن، موضحاً أن عمالاً جدداً عاودوا العمل على نقل الرمال من الوادي ما يتسبب في استمرار تضرر المواطنين.

وأوضح الأكلبي أن المواطنين يعانون منذ سبع سنوات من هذه الحفر التي تتجمع فيها مياه الأمطار والسيول وتبعد حوالي كيلومتراً واحداً من مساكن المواطنين ومزارعهم ، وأضاف ” هذه الحفر تضررنا منها جدا وأصبحنا نخاف على أطفالنا من الغرق داخلها لأنها أصبحت مستنقعات لتجمع المياه الراكدة ، بجانب كونها مكاناً لنقل الأوبئة والأمراض وتجمع البعوض والحشرات.

وناشد الأكلبي في نهاية حديثه الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وإيجاد الحل النهائي لهذه المشكلة التي تؤرق سكان منطقة الثنية منذ سبع سنوات مضت.