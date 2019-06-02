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قنابل صوت ورصاص مطاطي.. قوات صهيونية تقتحم الأقصى وتشتبك مع المصلين

قنابل صوت ورصاص مطاطي.. قوات صهيونية تقتحم الأقصى وتشتبك مع المصلين
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تواصل – وكالات:

شهدت باحات المسجد الأقصى، صباح الأحد، اشتباكات بين مصلين فلسطينيين وقوات صهيونية اقتحمت المسجد في يوم عطلة يهودية تتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وأثار اقتحام مئات المستوطنين للمسجد غضب مصلين معتكفين في المكان، خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان.

وتسمح دولة الكيان لليهود بدخول الأقصى خلال ساعات محددة، ولكن تمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات، ويزداد الأمر في ذكرى ما يسمى “يوم القدس” الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بما يعتبرونه “توحيد القدس”، أي احتلالهم للقدس الشرقية بعد حرب عام 1967.

وبحسب الشرطة الصهيونية، تحصن المصلّون المحتجون على اقتحام المستوطنين داخل المسجد، وألقوا الكراسي والحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية التي تمكنت من تفريقهم، وفق “فرانس برس”.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد، من جانبها، بأن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي وقنابل صوتية ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين قبل أن تعتقل اثنين منهم.

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