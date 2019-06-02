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وفاة أم وأبنائها الثلاثة جراء حريق في مكة

وفاة أم وأبنائها الثلاثة جراء حريق في مكة
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تواصل – مكة المكرمة:

توفيت امرأة وثلاثة من أبنائها، بينما أُصيب تسعة آخرون، جراء حريق شب اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.

وتعود التفاصيل، بحسب مصادر، إلى إن حريقاً اشتعل في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم، فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.

وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة.

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