إليك «وصفة غذائية» تقيك من الأزمات الصحية خلال العيد

تواصل – وكالات:

أكد استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور محمد خيري، أهمية تناول التمر صباح يوم العيد مع كوب فاتر من الماء، وتناول إفطار خفيف من كوب حليب طبيعي مع قطعة بسكويت، ويجب تجنب الإفراط في تناول الكعك، وخاصة أن سعراته مرتفعة تتراوح من 330 إلى 450 سعراً حرارياً، كما أنه غني بالسكريات والدهون ويسبب العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي من القيء والمغص والإسهال وبخاصة مع الإفراط في تناوله.

وبحسب ما نقلته عنه اليوم “بوابة الأهرام” المصرية، نصح “خيري” بالحرص على تناول الفاكهة الطبيعية فهي غنية بالألياف وسهلة الهضم والامتصاص؛ موضحًا أنه يمكن تناول 2 كوب عصير فاكهة طبيعي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: “يمكن تناول الترمس والحمص والحلبة المنبتة؛ لما لهما من قيمة غذائية كبيرة ودور كبير في تقليل آثار تناول حلويات العيد”.

وحذر “خيري” من تناول الأطعمة الدسمة وبخاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضًا الأسماك المملحة؛ لما تسببه من خطورة بالغة على صحة الجهاز الهضمي والكبد، وقد تؤدي إلى تسمم غذائي.

ونصح متبعي الرجيم خلال عيد الفطر المبارك، بعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة؛ للحفاظ على الجهاز الهضمي أولًا، ولعدم إدخال عدد كبير من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى تخزين الدهون وصعوبة خسارة الوزن بعد أيام “الفري” في العيد.