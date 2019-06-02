إليك «وصفة غذائية» تقيك من الأزمات الصحية خلال العيد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

«الكهرباء» تعلن اكتمال إعادة التيار لجنوب المملكة.. وتقدم اعتذارها للأهالي

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

«الكهرباء» تكشف حالات تعويض المشتركين عند انقطاع التيار.. وقيمته المالية

«الكهرباء» تكشف حالات تعويض المشتركين عند انقطاع التيار.. وقيمته المالية

إليك «وصفة غذائية» تقيك من الأزمات الصحية خلال العيد

إليك «وصفة غذائية» تقيك من الأزمات الصحية خلال العيد
0

تواصل – وكالات:

أكد استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور محمد خيري، أهمية تناول التمر صباح يوم العيد مع كوب فاتر من الماء، وتناول إفطار خفيف من كوب حليب طبيعي مع قطعة بسكويت، ويجب تجنب الإفراط في تناول الكعك، وخاصة أن سعراته مرتفعة تتراوح من 330 إلى 450 سعراً حرارياً، كما أنه غني بالسكريات والدهون ويسبب العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي من القيء والمغص والإسهال وبخاصة مع الإفراط في تناوله.

وبحسب ما نقلته عنه اليوم “بوابة الأهرام” المصرية، نصح “خيري” بالحرص على تناول الفاكهة الطبيعية فهي غنية بالألياف وسهلة الهضم والامتصاص؛ موضحًا أنه يمكن تناول 2 كوب عصير فاكهة طبيعي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: “يمكن تناول الترمس والحمص والحلبة المنبتة؛ لما لهما من قيمة غذائية كبيرة ودور كبير في تقليل آثار تناول حلويات العيد”.

وحذر “خيري” من تناول الأطعمة الدسمة وبخاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضًا الأسماك المملحة؛ لما تسببه من خطورة بالغة على صحة الجهاز الهضمي والكبد، وقد تؤدي إلى تسمم غذائي.

ونصح متبعي الرجيم خلال عيد الفطر المبارك، بعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة؛ للحفاظ على الجهاز الهضمي أولًا، ولعدم إدخال عدد كبير من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى تخزين الدهون وصعوبة خسارة الوزن بعد أيام “الفري” في العيد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح

هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح

«الكشافة» تُرشد أكثر من 155 ألف حاج ثاني أيام العيد (صور)

«الكشافة» تُرشد أكثر من 155 ألف حاج ثاني أيام العيد (صور)

فوائد لحوم الضأن وطريقة الشواء الصحية.. احذروا «الفحم السام»

فوائد لحوم الضأن وطريقة الشواء الصحية.. احذروا «الفحم السام»

نصائح للوقاية من «التلبك المعوي» في العيد (إنفوجراف)

نصائح للوقاية من «التلبك المعوي» في العيد (إنفوجراف)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد
الطوفان القادم (11)
مقالات

الطوفان القادم (11)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>