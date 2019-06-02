5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الكهرباء» تكشف حالات تعويض المشتركين عند انقطاع التيار.. وقيمته المالية

«الكهرباء» تكشف حالات تعويض المشتركين عند انقطاع التيار.. وقيمته المالية

تقلبات جوية قوية.. توقعات بأمطار ورياح شديدة على 13 منطقة ومدينة

تقلبات جوية قوية.. توقعات بأمطار ورياح شديدة على 13 منطقة ومدينة

«السعودية للكهرباء» تعلن بدء عودة التيار لمحافظات الجنوب

«السعودية للكهرباء» تعلن بدء عودة التيار لمحافظات الجنوب

حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة

5 قرارات مهمة بشأن رواتب العسكريين والمدنيين.. التفاصيل كاملة
0

#عاجل_تحت

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس الوزراء 5 قرارت مهمة مُتعلقة بعملية إنجاز المسائل المالية للعسكريين والمدنيين والجهات الأمنية، وغيرها من الأجهزة التي تصرق مستحقات مالية لمنسوبيها من وزارة المالية.

وتلقت المصالح الحكومية وكل الوزارات المعنية تعميما بهذا الشأن، مشددا على أهمية إبلاغ كل جهة الجهات التابعة لها بهذا التعميم.

وجاء نص قرارت مجلس الوزراء كالتالي:
أولا:
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ( العسكرية والمدنية والأمنية) والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق وغيرها من الأجهزة التي تصرف مستحقات مالية لمنسوبيها من خلال وزارة المالية، القيام بالآتي:

1- الالتزام بآلية صرف مستحقات الموظفين والعاملين لديها، وذلك بإرسال مسيرات الرواتب الشهرية وأوامر الدفع المرتبطة بها إلى النظام المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية قبل نهاية الدوام يوم 20 من كل شهر ميلادي.

2- الالتزام بما تضمنه كتاب معالي وزير الخدمة المدنية، في شأن التقيد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريق البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات لموظفي الدولة عند رفع مستحقات الموظفيت والعاملين إلى وزارة المالية .

3- التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج “يسر” للربط مع الشبكة الحكومية الآمنة “GSn” لإتمام ربطها بالنظام المركزي للحقوق المالية.

ثانيا:
تشكيل لجنة في وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية وديوان المراقبة العامة، تتولى دراسة الملحوظات الناتجة عن تطبيق النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات، سواء أكانت تلك الملحوظة تتعلق بالجهة الحكومية ذاتها أم بالموظف أم العامل في الدولة.

ثالثا:
يحق للجنة المشار إليها في البند الثاني، الاستفسار من الجهة أو الجهات ذوات العلاقة عن الملحوظات التي تظهر لها أثناء عملها، وإحالة الملحوظات إلى الجهة المختصة، فيما يحتاج إلى اتخاذ إجراء في شأنه، وعلى الجميع الرد على الاستفسارات التي توجهها إليها اللجنة.

رابعا:
تطبيق الحوكمة الأمنية على النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين والعاملين في الدولة التي تعمل وزارة المالية على إعداده.

خامسا:
تعد اللجنة قواعد إجراءات عملها وتعتمد بقرار من وزير المالية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

«المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو

«المالية»: بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار ريال في شهر مايو

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. 10 قرارات مهمة

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. 10 قرارات مهمة

توجيه مهم من مجلس الوزراء بشأن الابتعاث في الجهات الحكومية

توجيه مهم من مجلس الوزراء بشأن الابتعاث في الجهات الحكومية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد
«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد
الطوفان القادم (11)
مقالات

الطوفان القادم (11)

المزيد
قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين
تقارير وحوارات

قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>