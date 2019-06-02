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جهود أمنية مكثفة لتفتيش المركبات المتجهة للحرم المكي (فيديو)

جهود أمنية مكثفة لتفتيش المركبات المتجهة للحرم المكي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

يكثف رجال الأمن على مدار الساعة جهودهم للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة من المعتمرين والزوار، وخاصة على مستوى التفتيش الأمني للمركبات بأنواعها المختلفة.

وأكد العميد مشعل الحربي، قائد الأسلحة والمتفجرات بقوات أمن العمرة، أن رجال الأسلحة والمتفجرات يقومون بعملهم أسفل وقف الملك عبدالعزيز، في المسح الأمني للمركبات المتجهة للفنادق، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.

وأضاف أن هناك كاميرات تستخدم للكشف تحت المركبات أو جانبية، إضافة إلى أجهزة أخرى للكشف عن الأسلحة، كما يتم تفتيش جميع الحقائب؛ للتأكد من عدم وجود أي محظورات، ضمانا لسلامة الزوار والمعتمرين.

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