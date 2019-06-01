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لقطات مبهجة.. البرق يُضيء سماء مكة والشلالات تغطي جبالها (فيديو)

لقطات مبهجة.. البرق يُضيء سماء مكة والشلالات تغطي جبالها (فيديو)
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تواصل – مكة المكرمة:

في لقطات جميلة، وثق المصور “محمد الهذلي” الصواعق والبروق ووميضها الذي أضاء سماء مكة المكرمة ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.

الصواعق والبرق تزامنت مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة، وكست سماءها بالأضواء والأجواء المناخية المتميزة.

وساهمت الأمطار في تلطيف الأجواء وإضفاء البهجة والسرور على زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والذين سعدوا بتلك الأمطار خصوصاً من تواجدوا بالحرم المكي الشريف وبصحن المطاف.

المصور اختار جبل السيدة بجوار الحرم المكي لرصد تلك البروق والتي أضاءت سماء العاصمة المقدسة بعد وقت الإفطار لهذا اليوم المبارك، كما رصد تصويراً للشلالات التي تتدفق من الجبال بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة.

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